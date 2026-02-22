Kayseri'de kaybolan kız çocuğu aranıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden saat 10.00'da ayrılan 16 yaşındaki İlknur Çiçek'ten haber alamayan yakınları, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra tekrar başlayacak. Çalışmalarına, yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edileceği belirtildi.