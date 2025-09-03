Kayseri'de keçe fabrikasında yangın

Kayseri'de bir keçe fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

  Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

