Kayseri'de kene can aldı

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a (36) kene yapıştı.



Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran üç çocuk annesi Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.



Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Torun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kızılören Mahallesi'nde 12 Haziran'da, KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki üç çocuk annesi İlknur Ekinci de hayatını kaybetmişti.