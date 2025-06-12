Kayseri'de kene can aldı

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden üç çocuk annesi İlknur Ekinci'ye (39) kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.



Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

