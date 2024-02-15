Kayseri'de kocasının rehin aldığı kadını polis kurtardı

Kayseri'de sakladığı evinde yakalanmamak için eşini bıçakla rehin alan hükümlü, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Kayseri'de kocasının rehin aldığı kadını polis kurtardı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakalamak amacıyla Danışmentgazi Mahallesi Gülükşemsettin Caddesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

ekiplerinin eve geldiği fark eden S.E, eşi Y.E'yi bıçakla rehin aldı.

Ekiplerin çabasıyla ikna edilip yakalanan S.E, Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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