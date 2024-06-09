Kayseri'de korkunç olay: 14 aylık bebek süt dolu kovaya düştü

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B., ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.



Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

