Kayseri'de korkutan yangın: 2 kişi yaralandı

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan parfümeri dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevrede bulunan vatandaşlar hortum ve araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.



Dükkanda bulunan bazı kozmetik ürünlerinin patlaması paniğe neden oldu.



Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü.



Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangında dükkan, bina önündeki 3 araç ve apartmanda bulunan iki dairede hasar oluştu.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.