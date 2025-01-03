Kayseri’de kripto para vurgunu iddiası: Yüksek kar vadettiler, şimdi parayı geri ödemiyorlar

Kripto para platformu tarafından yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren altı kişi, Kayseri Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.



Grup adına açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kripto para piyasasında yasal bir alt düzenleme olmadığını belirterek, komisyoncu gibi çalışan kişilerin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.



Bu kişilerin bir işletme kurup, danışmanlık adı altında faaliyet gösterdiğini anlatan Şahin, “İnsanlardan birileri adına ‘Şu coine yatırım yapınız, alıp satacağız’ diye kandırarak şirketler kurup insanların oradan paralarını alıp takibe başlıyorlar.” diye konuştu.



“YÜZLERCE ARACI ŞİRKET VAR”



Bununla ilgili Türkiye’de şu anda yüzlerce aracı şirket olduğunu aktaran Şahin, “Bu aracı şirketlerin merkezleri her yerde var ama her yerde başka isimlerde şirketler kurmuşlar. O şirketler üzerinden para topluyorlar.” ifadelerini kullandı.



Şahin, bu şirketlerin tek bir kaynağı olduğunu da ileri sürdü.