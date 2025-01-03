Kayseri’de kripto para vurgunu iddiası: Yüksek kar vadettiler, şimdi parayı geri ödemiyorlar
Kayseri’de altı kişi, yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürüp, bir kripto para platformu hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirkete 571 bin lirasını kaptırdığını anlatan mağdurlardan biri, 6 ay sonra parayı geri almak üzere yatırım yaptığını belirterek, geçen sürenin ardından kendilerinin oyalandığını ve paralarının geri verilmediğini ileri sürdü.
Kripto para platformu tarafından yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren altı kişi, Kayseri Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Grup adına açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kripto para piyasasında yasal bir alt düzenleme olmadığını belirterek, komisyoncu gibi çalışan kişilerin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.
Bu kişilerin bir işletme kurup, danışmanlık adı altında faaliyet gösterdiğini anlatan Şahin, “İnsanlardan birileri adına ‘Şu coine yatırım yapınız, alıp satacağız’ diye kandırarak şirketler kurup insanların oradan paralarını alıp takibe başlıyorlar.” diye konuştu.
“YÜZLERCE ARACI ŞİRKET VAR”
Bununla ilgili Türkiye’de şu anda yüzlerce aracı şirket olduğunu aktaran Şahin, “Bu aracı şirketlerin merkezleri her yerde var ama her yerde başka isimlerde şirketler kurmuşlar. O şirketler üzerinden para topluyorlar.” ifadelerini kullandı.
Şahin, bu şirketlerin tek bir kaynağı olduğunu da ileri sürdü.
“517 BİN LİRA YATIRDIM”
Adliye önünde açıklama yapanlardan biri de dolandırıldığını öne süren Celal Yeniyurt isimli vatandaştı.
Yeniyurt, söz konusu şirkete 517 bin lira kaptırdığını söyledi.
“Yatırdığım paranın her ay yüzde 15’ini almak için dekonta yazdım. 6 ay sonra da paranın tamamını çekmek suretiyle yatırdım.” diyen Yeniyurt, “Yanına gittiğimde, ‘Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz’ diyerek, her seferinde gittiğimizde herhangi bir şeyi vermedi ve dolandırıldığımızı anladık.” ifadelerini kullandı.
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