Kayseri'de kurban kesmeye giderken yaralandı

Kayseri'de otomobilin ağaca çarptığı kazada, kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı öğrenilen sürücü E.Ö. (60), yaralandı.

Kayseri'de kurban kesmeye giderken yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nın 7'nci kilometresinde meydana geldi.

E.Ö., idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada E.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, E.Ö.'nün kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi. 

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