Kayseri'de lise öğrencisinin şüpheli ölümü

GENÇ HEMŞİRE DE BALKONDAN DÜŞMÜŞTÜ



Aksaray'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Halil İbrahim A'nın (43), Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan, 3. kattaki balkona düşmüştü.

Ağır yaralanan Tuncel, 112 Acil Sağlık ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Doktor Halil İbrahim A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.