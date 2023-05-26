Kayseri'de lise öğrencisinin şüpheli ölümü

Kayseri'nin Talas ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisinin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Mevlana Mahallesi 3060. Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ş.T. (16), 14 katlı binanın son katındaki ikametinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GENÇ HEMŞİRE DE BALKONDAN DÜŞMÜŞTÜ
Aksaray'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Halil İbrahim A'nın (43), Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan, 3. kattaki balkona düşmüştü.
Ağır yaralanan Tuncel, 112 Acil Sağlık ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
Doktor Halil İbrahim A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.