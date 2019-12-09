Kayseri'de mantar işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Yozgat'tan Kayseri yönüne giden ve mantar işçilerini taşıyan Semrah Yörenk idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, Düver mevkisinde, köpeğe çarptığı için durduğu öne sürülen Özlem Karahan'ın kullandığı 06 BJA 602 plakalı otomobile çarpıp devrildi.



Sürücülerle minibüsteki 10 işçi ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.



Minibüsteki işçilerin, merkez Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde çalıştığı öğrenildi.

