Kayseri'de miras cinayeti: Tartıştığı babasını öldürdü
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, miras yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada babasını bıçaklayarak öldürdü.
Kayseri'de baba-oğul arasındaki kavga kanlı bitti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak’ta meydana geldi. M.R. (83) ile oğlu E.R. (58) arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada M.R., oğlu arafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.R.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan E.R., polis merkezine götürüldü.
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