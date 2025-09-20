Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahal ediyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, sanayi bölgesindeki Sazyolu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.