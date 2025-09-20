Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, sanayi bölgesindeki Sazyolu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.