Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
Kayseri Tomarza'da servis aracının devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; öğrenci servisi devrildi.
Kazada 15 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ
Servisin içerisinden çıkarılan öğrenciler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sebebi henüz öğrenilemeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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