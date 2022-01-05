Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Kayseri'de aralarında Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Midibüste bulunan Hilal Sıkar hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 21 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Vali Şehmus Günaydın, kaza bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.



Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi üzen bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.



Bütün arkadaşlarının ilk andan itibaren olaya müdahale ettiklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:



"Şimdi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef 1 can kaybımız var. Arkadaşlarımız, minibüste 22 kişinin olduğunu ve yaralılarımızdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Hastanelerimizde şu anda yaralılarımıza müdahale ediliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri. Buraya saat 12.00 itibarıyla gelmişler. Dönüşte minibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor, teknik olarak kazanın nedeni konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verecekler. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."