Kayseri’de öğretmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı kamyon Y.K'nin kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin hayatını kaybettiği belirledi. Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen H.K. ile yaralılardan O.M, C.Y. ve Ö.Ç'nin Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.



ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan hafif ticari otomobilin sürücüsü Y.K. da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Öte yandan öğretmenlerin okul çıkışı otobüs beklerken, hafif ticari araca bindikleri iddia edildi.