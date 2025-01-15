Kayseri’de organize suç örgütüne operasyon

Kayseri’de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç.’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Hücre-6” operasyonu düzenlendi.



Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.



Ayrıca operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.