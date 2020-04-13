Kayseri'de ortalığı karıştıran mesaj

Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından 100'e yakın halk otobüsü şoförüne, Kayseri Ulaşım Daire Başkanlığından atıldığı belirtilen mesaj, kentte gece yarısı hareketli saatlerin yaşanmasına yol açtı.

Mesajı alan otobüs şoförleri Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesinde bulunan Otobüs Hareket Memurluğuna gitti.

Hareket Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen bazı otobüs sürücüleri, işletmenin önünü otobüsle kapattı. Toplanan çok sayıda otobüs şoförü kendilerinin mağdur edilmek istendiğini, Covid-19 şüphesi olan kişinin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım A.Ş bünyesinde çalışan otobüs şoförü olduğunu iddia ederek, "Biz çalışmıyorsak, Büyükşehir Belediyesi şoförleri de çalışmasın" diyerek duruma tepki gösterdi.

Hareket memurluğuna gelen Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile konu hakkında telefon görüşmesi yaptı.

ŞAHİN: CORONA VİRÜS ÇIKMADI



Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin yaptığı açıklamada "Otobüs Hareket Memurluğuna geçtiğimiz günlerde gelen sağlık memuru arkadaş otobüs şoförü arkadaşlarımızı muayene ettiklerinde birkaç arkadaşımızın ateşinin yüksek çıktığından dolayı, Covid-19 testi yapılmamasına rağmen 'Valimizin kararı gereği bir müddet seferlere çıkılmayacak.' dedi. Bir yanlış anlaşılma olmuş." ifadelerini kullandı.



Şahin'in Vali Şehmus Günaydın ile yapılan telefon görüşmesi sonrasında halk otobüsü sürücüleri olaysız şekilde dağıldı.

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