Kayseri'de oto hırsızlarına operasyon: İki kişi yakalandı

Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 40 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Kayseri'de oto hırsızlarına operasyon: İki kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Barboros mahallesinde bir otomobilde meydana gelen otodan olayı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan 40 saatlik kamera inceleme çalışmaları sonucu şüphelilerin M.S. ile S.Ö. olduğu belirlendi.

Polis, olayın şüphelisi 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Vinç üzerinde tehlikeli anlar: Halata oturup karşı inşaata geçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...