Kayseri'de otobüs kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.



Hüseyin Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.



Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.