Kayseri'nin Talas ilçesinde özel halk otobüsünde Ö.Y. (16) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işçi M.Ö. (30), cezaevine gönderildi.
Önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda özel halk otobüsünde yolcu olan lise öğrencisi Ö.Y., ayakta yolculuk yaptığı sırada arkasında bulunan kişi tarafından cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
Bunun üzerine otobüs şoförü, kapıları kapatarak, polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, işçi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.