Kayseri'de otomobilin çarptığı 2 yaya öldü

Felahiye ilçesindeki kaza, sabah saatlerinde Kuruhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bekleyen Yaşar Kolsuz (50) ve Üzeyir Karakoç’a (80) çarptı.

Yaşar Kolsuz olay yerinde hayatını kaybederken, Üzeyir Karakoç ise ağır yaralandı.

Ekipler, ağır yaralanan Karakoç’u, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Karakoç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan araç sürücüsü Osman Y, yakalanıp gözaltına alındı.



Öte yandan, hayatını kaybeden Yaşar Kolsuz’un, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği traktör kazasında sol ayağının kesildiği öğrenildi.