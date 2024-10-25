Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de A.E.'nin kullandığı 38 TZ 868 plakalı otomobil, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı Mekke Sokak kavşağında, B.E. yönetimindeki 38 HS 578 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada 38 TZ 868 plakalı otomobilde bulunan S.S. (47), olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücüler ile A.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.