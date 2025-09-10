Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de E.E.E. (24) yönetimindeki otomobil, Melikgazi ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
