Kayseri'de polis denetimi: 29 gözaltı
Kayseri'de polisin asayiş uygulamasında 29 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-19" uygulamasında, 541 araç ve 2 bin 6 kişi sorgulandı.
Denetimlerde, ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan yoklama kaçağı 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
