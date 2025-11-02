Kayseri'de polis denetimi: 29 gözaltı

Kayseri'de polisin asayiş uygulamasında 29 zanlı gözaltına alındı.

'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-19" uygulamasında, 541 araç ve 2 bin 6 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan yoklama kaçağı 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

