Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda Ö.Ç. V.Ç. ve U.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 150 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...