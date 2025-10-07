Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda Ö.Ç. V.Ç. ve U.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 150 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.