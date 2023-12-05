Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tüfeklerin kente getirilerek yasa dışı yollarla satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişiyi gözaltına alarak, adreslerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uçaksavar fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 300 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeklerine ait şarjör, 6 adet sahte çeyrek altın ve 2 adet sahte yarım altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.