Kayseri'de sağanak: Alt geçidi su bastı
Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Belediye ekipleri su basan alt geçitte tahliye çalışması yapıyor.
Kayseri'de akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.
Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri ilgili yerlerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.
Bazı alt geçitlerde su birikintisi sonucu sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.
Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu ve Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarında su dolan alt geçitler araç trafiğine kapatıldı.
Ayrıca alt geçitlerde bir özel halk otobüsü ve otomobilin kaldığı görüldü.
Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.
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