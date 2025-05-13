Kayseri'de sağanak: Alt geçidi su bastı

Kayseri'de akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi.

Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri ilgili yerlerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.