Kayseri’de sel ve heyelan: 40 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Kayseri 'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

40 KİŞİ KURTARILDI



Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.