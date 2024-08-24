Kayseri’de sel ve heyelan: 40 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bünyan ilçesinde araç ve evlerde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

Kayseri’de sel ve heyelan: 40 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

BİR KİŞİ KAYBOLDU

Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kayseri’de sel ve heyelan: 40 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - 1

Öte yandan Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.

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