Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte kaçak ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 1 adet otomatik tüfek, 7 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ele geçirilirken, İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) yakalandı.

İ.Ş., M.Ç., İ.Ç., E.T. ve H.Ş. hakkında ‘ kaçakçılığı ve ticareti’ suçundan işlem başlatıldı.

