Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek, 1257 fişek ve 69 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ekipler, T.Y. ve A.K.'yi gözaltına aldı.

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