Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.



İkametlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek, 1257 fişek ve 69 tüfek kartuşu ele geçirildi.



Ekipler, T.Y. ve A.K.'yi gözaltına aldı.