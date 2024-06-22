Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kayseri'de 24 yaşındaki Suriye uyruklu bir kişi, evinde başından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Kayseri'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

'de C.R. (24) Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki evinin salonunda oturduğu sırada başından vuruldu.

Ehbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan C.R, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi, olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R'nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R'yi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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