Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavga

Olay, saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Suriye uyruklu A.E. ve M.E., tüfek ve bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.