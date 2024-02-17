Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

Kayseri'de, husumetli iki grubun silahlı kavgasında, Batuhan Ünlü (27), tabancayla vurularak öldürüldü.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

'de Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde aralarında husumet olan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Batuhan Ünlü, kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancayla karnından vuruldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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