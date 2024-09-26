Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bir kişi, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

'nin Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 1831 Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında E.D. ile H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.D., tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği: 500 okula ceza kesildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısına tutuklama

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısına tutuklama

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

MEB temizlik görevlisi alımında son durum: Okullara 30 bin personel alımı başvurusu ne zaman?

MEB temizlik görevlisi alımında son durum: Okullara 30 bin personel alımı başvurusu ne zaman?

Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım

Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım

2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?

2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?

2 yıllık husumet cinayetle bitti

2 yıllık husumet cinayetle bitti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...