Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Tekeyler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan B.Z.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kayıp Narin 9 gündür aranıyor: Isırık izinden neden sonuç çıkmadı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sosyal medyadan Atatürk'e hakeret eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyadan Atatürk'e hakeret eden şahıs gözaltına alındı

Saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Saman yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

6 ilde aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

6 ilde aranan dolandırıcı yakayı ele verdi

Bakan Tunç'tan "İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı" iddiasına yanıt

Bakan Tunç'tan "İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı" iddiasına yanıt

Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 4 ölü

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...