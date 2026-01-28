Kayseri'de soba faciası. Karı-koca hayatını kaybetti

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen D.K. (67) ile eşi L.K.'yı (65) hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine ikamete sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerde L.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan kocası D.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan D.K. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti.