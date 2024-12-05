Kayseri'de "şok uygulama": 9 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 9 zanlı yakalandı.

Kayseri'de "şok uygulama": 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. 40 ekip ve 138 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 447 araç ve 5 bin 858 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, bir kurusıkı tabanca, iki hacizli, bir sahte plakalı ve bir de hacizli belgeli otomobil ele geçirildi.

Öte yandan, üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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