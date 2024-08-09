Kayseri'de sokak satıcılarına operasyon

Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de sokak satıcılarına operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; A.N., M.A., F.A., Y.Ş., M.A., E.G., M.A. ve P.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise; 19 parça halinde toplam 137,8 gram narkotik madde, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tüfek geçirildi.

Operasyonların devam edeceği belirtildi.

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