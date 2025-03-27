Kayseri'de sokaklar karışmış, 21 polis yaralanmıştı! 7 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar açıklandı
Kayseri'de 2024 yılında kız çocuğuna cinsel istismar iddiası üzerine sokaklar karışmış, iş yerleri zarar görmüş, 21 polis yaralanmıştı. 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu İ.A.'ya verilen ceza belli oldu.
Kayseri'nin Danişmentgazi Mahallesi’nde 30 Haziran'da akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu I.A., çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışılmış, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara dökülmüş, iş yeri ve araçlara zarar vermişti. Olaylarda 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp hazırlanan iddianameyle İ.A. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık İ.A. ile mağdur taraf avukatı hazır bulundu.
Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık İ.A., "Mağdur, ailesi ile Suriye’ye döndü. Ona yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemim olmadı. Tuvaletten çıkması için çok ısrar ettim. Ailesi de bana gıcık olduğu için böyle bir iftira atılmaktadır. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık İ.A’yı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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