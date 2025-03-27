Kayseri'de sokaklar karışmış, 21 polis yaralanmıştı! 7 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar açıklandı

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık İ.A. ile mağdur taraf avukatı hazır bulundu.



Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık İ.A., "Mağdur, ailesi ile Suriye’ye döndü. Ona yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemim olmadı. Tuvaletten çıkması için çok ısrar ettim. Ailesi de bana gıcık olduğu için böyle bir iftira atılmaktadır. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık İ.A’yı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.