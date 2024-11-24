Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte kontrol altına alındı.

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 19.00 sıralarında çıktı.

Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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