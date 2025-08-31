Kayseri'de şüpheli ölüm: Evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binada meydana gelen olayda; 45 yaşındaki E.U.'nun evine giren yakınları, tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.