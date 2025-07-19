Kayseri'de şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi otelde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde kalan 65 yaşındaki A.A. uzun bir süre odasından çıkmayınca otel görevlileri kontrol etti.

A.A.'yı hareketsiz şekilde yatarken bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde A.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.