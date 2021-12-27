Kayseri'de şüpheli ölüm: 13. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 13. kattaki ikametinden düşen 20 yaşındaki Nazife Rana H. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. (20), 13.kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Nazife Rana H'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.