Kayseri'de tarihi kaya kilisenin kapısı çalındı

Kayseri'de kaya kilisenin girişine yapılan demir parmaklıklı kapı çalındı. Olaya ilişkin açıklama yapan Muhtar Ömer Nalbant, "Yetkililerin bir an önce buraya sahip çıkmasını ve kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA 11.04.2021 - 15:50

Kayseri'de tarihi kaya kilisenin kapısı çalındı

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Kayseri'de kaya kilisenin demir kapısı çalındı.

Bağpınar Mahallesi'nde bulunan Beşaret Kaya Kilisesi, daha önce defineciler tarafından birçok kez tahrip edildi.

Bunun üzerine mahalle muhtarlığı, kilisenin girişine demir parmaklıklı kapı yaptırdı. Ancak geçen günlerde kilisenin demir kapısı çalındı.

Bağpınar Mahallesi Muhtarı Ömer Nalbant, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili jandarmaya şikayette bulunduklarını belirterek, "Birçok tarihi yapının yer aldığı mahallemizde, dere yolu bölgesinde bulunan Beşaret Kilisesi her dönem define avcıları tarafından tahribata uğratılıyordu. Buna bir nebze engel olabilmek için kilisenin girişine demir kapı yaptırdık. Birçok defa kilidi kırılıyordu. Şimdi de hırsızlar kilisenin demir kapısını çaldılar. Yetkililerin bir an önce buraya sahip çıkmasını ve kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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