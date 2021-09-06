Kayseri'de tepki çeken görüntüler: Kadınlara para verip falakaya yatırdı

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin, maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA 06.09.2021 - 16:31 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 16:51

Kayseri'de tepki çeken görüntüler: Kadınlara para verip falakaya yatırdı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen Erkan T. adlı kişinin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı anlaşıldı.

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan ''güzel'' dediklerine 500 TL, ''çirkin'' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi.

N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Erkan T. hakkında ‘'müstehcenlik'’ ve ‘'cinsel taciz'’ suçundan soruşturma başlattı.

Öte yandan Erkan T.’nin kadınları evinde falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erkan T.’nin kadınların gözlerini uyku bandı ile kapatıp, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlarken, elindeki oklava ve plastik sopa ile ayaklarına vurduğu, onların da acı nedeniyle bağırdıkları görüldü.

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