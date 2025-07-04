Kayseri'de TIR, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında sekiz kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana gelen kazada 38 ADZ 159 plakalı TIR, 38 AKL 502 plakalı otomobil ile 38 AED 760 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yön levhasına çarparken, otomobil ise tramvay yoluna girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan otomobildeki bir kişi ile otobüste bulunan yedi kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.