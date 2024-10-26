Kayseri'de tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobille tırın çarpışması sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre H.K'nin kullandığı 38 LD 629 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda İ.P. idaresindeki 38 AT 197 plakalı tırla çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü H.K, eşi S.K, çocukları M.Ö.K. ve Z.K. yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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