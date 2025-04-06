Kayseri'de "torbacı" operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1036 sentetik uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ö, B.Y. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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