Merkez Talas ilçesi Yukarı Mahallesi'nde, Ertuğrul Baş yönetimindeki otomobil ile Sezai Direk idaresindeki plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazada, sürücüler Baş ve Direk ile otomobilde bulunan Gizem Direk yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Baş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkez Talas ilçesi Yukarı Mahallesi'nde, Ertuğrul Baş yönetimindeki otomobil ile Sezai Direk idaresindeki plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.